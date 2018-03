Een automobilist is dinsdagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A7 ter hoogte van Beetsterzwaag. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht en raakte de macht over het stuur kwijt. De auto kwam tot stilstand tegen de vangrail. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept.