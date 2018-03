Lijst058 eist openbaarheid over verbouwing Blokhuispoort

De fractie van Lijst058 in de Leeuwarder gemeenteraad heeft dinsdagmorgen een Wob-verzoek over de Blokhuispoort ingediend bij het gemeentebestuur. Met het verzoek wil de fractie alle informatie boven tafel krijgen over het stilleggen van de bouwwerkzaamheden aan de Blokhuispoort.

Woensdag wordt er over de financiële tekorten bij de verbouwing gepraat, maar de fracties kregen maandag te horen, dat ze niet alle financiële verslagen krijgen. Fractievoorzitter Otto van der Galiën van Lijst058 is zeer teleurgesteld over dit besluit en wil met het Wob-verzoek bereiken, dat ze de stukken wel krijgen.

Bij de verbouwing van de voormalige gevangenis is een tekort ontstaan van 4 miljoen euro. Eigenaar Boei van de Blokhuispoort, de gemeente en de provincie wijzen naar elkaar als verantwoordelijke voor het tekort.