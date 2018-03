Deelauto De Trisken begint met taxidienst

De deelauto van de Drachtster wijk De Trisken heeft dinsdag het eerste ritje gemaakt. De deelauto is alleen bedoeld voor de wijkbewoners van De Trisken. Voor één euro kunnen de inwoners van De Trisken naar elke plaats in de gemeente Smallingerland worden gebracht. Het project was eind januari al aangekondigd, maar de eerste rit liet nog een tijdje op zich wachten. Er was namelijk geen laadpaal voor de elektrische deelauto. Op dit moment is die laadpaal er nog steeds niet, maar er is toch voor gekozen om met de deelauto te starten.

Geen openbaar vervoer in De Trisken

Volgens projectcoördinator Hans Verhoef is het belangrijk dat de deelauto van start gaat. "In De Trisken wonen meer dan 3000 mensen en het is vijf kilometer van de wijk naar het centrum, maar er is geen openbaar vervoer in de wijk." Annie Nonkes is de eerste passagier van de deelauto. Ze vindt het een mooi initiatief, maar denkt dat lang niet iedereen op de hoogte van de deelauto. "De deelauto zorgt ervoor dat ik niet hoef te fietsen en door de kou hoef en dat scheelt. Als het zo doorgaat verwacht ik dat dit project wel gaat lopen."