Acties bij woningcorporaties in Fryslân en Groningen

Medewerkers van woningcorporaties in Fryslân en Groningen voeren dinsdag actie voor een betere cao. Dinsdag 27 maart is er een grote landelijke stakingsdag in Utrecht. De actie van vandaag is een voorproefje. Er wordt onder andere een loonsverhoging van twee procent geëist over 2017 en dit jaar moet er 3,5 procent bij. Verder willen de vakbonden dat de corporaties meer maatregelen nemen om de werkdruk aan te pakken.