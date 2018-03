Minister heeft vertrouwen in onderzoek naar vuurtorenwachter

Er is niets mis met het onderzoek dat Rijkswaterstaat doet naar het pesten van vuurtorenwachter Nicolette van Berkel van Terschelling. Dat antwoordt Kajsa Ollongren op vragen van GroenLinks. Volgens de minister is er op dit moment een 'kundige ploeg' met drie deskundigen aan de slag. De zaak draait om een klacht van Van Berkel. Zij diende twee jaar geleden een klacht in over seksuele intimidatie en pestgedrag van collega's. Na de melding is de toestand geëscaleerd en sinds die tijd zit Van Berkel thuis. Er zijn al een aantal onderzoeken geweest naar de klachten. Die vindt Van Berkel niet onafhankelijk. Ook heeft Rijkswaterstaat informatie over de gezondheid van Van Berkel gedeeld met collega's. Dat had niet gemoeten, schrijft Ollongren. Rijkswaterstaat heeft daarvoor excuses aangeboden en het rapport weer terug gehaald bij de collega's.

Ollongren schrijft dat ze het volste vertrouwen heeft in het derde onderzoek. Dat is volgens de minister onafhankelijk en wordt uitgevoerd door goede mensen. Eerder werd bekend dat een van de commissieleden, Bert Cremers, zich heeft teruggetrokken. Hij vindt dat Rijkswaterstaat te weinig informatie geeft over de zaak. Rijkswaterstaat blijft erbij dat het wel een onafhankelijk onderzoek is en eist van Van Berkel dat ze eraan meewerkt. De minister is het ermee eens en deelt de kritiek van Cremers niet. Het onderzoek moet op 1 april klaar zijn. Van Berkel moet eraan meewerken. Als ze weigert, kan ze ontslag krijgen.