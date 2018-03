Wiebe en Syb genomineerd voor Annie M.G. Schmidtprijs

Het nummer 'Wat is er mis met luisteren' van Wiebe Kaspers, Syb van der Ploeg en Gé Reinders is genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Dat is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige 'kleinkunst'-lied van het afgelopen seizoen. Er zijn nog vijf andere genomineerden, waaronder het nummer 'Geloven' van Youp van 't Hek en Rens van der Zalm en 'Voor alles' van Wende Snijders, met Joost Zwagerman als tekstschrijver.

Op zondag 15 april wordt de winnaar bekend gemaakt in Theater Bellevue in Amsterdam. De Annie M.G. Schmidtprijs wordt voor de 26e keer uitgereikt. De winnaar krijgt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt en 3500 euro. De jury bestaat dit jaar onder andere uit cabaretier Jacques Klöters, actrice en zangeres Doris Baaten en programmamaker Hijlco Span. De jury reikt de prijs uit aan zowel de tekstschrijver als de componist en uitvoerend artiest van het winnende nummer.