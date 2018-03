Weststellingwerf wil beter treinverbinding Wolvega

De gemeente Weststellingwerf zet zich in voor een betere treinverbinding tussen Wolvega en Zwolle. In de nieuwe dienstregeling van de NS rijdt de stoptrein niet meer door naar Zwolle. Meppel is een overstappunt en dat maakt de treinreis naar Zwolle ruim 20 minuten langer. Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf vinden dat onacceptabel. Ze willen dat NS de dienstregeling aanpast. Volgens wethouder Jack Jongebloed gaan sommige inwoners nu met de auto naar Steenwijk om daar de trein naar Zwolle te nemen. Dat vindt hij een slechte ontwikkeling. Het staat haaks op de ambities van de gemeente om duurzaam te zijn, zegt hij.

Het bureau RailEvent doet onderzoek naar verscheidene dienstregelingen. Volgens dat bureau zijn er mogelijkheden om de verbinding Wolvega-Zwolle te verbeteren zonder de bestaande dienstregeling volledig om te gooien.