"Criminaliteitscijfers onbetrouwbaar, nieuw onderzoek nodig"

De Algemene Rekenkamer moet onderzoek doen naar de precieze criminaliteitscijfers in Nederland. De betrouwbaarheid van de cijfers die het Ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt, zijn discutabel. Dat stellen onder andere de vakbonden FNV en CNV en de ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 3,5 miljoen delicten blijven daardoor onder de radar en in 82 procent van de geregistreerde misdaad komt niet tot vervolging, stellen zij. De vakbonden bieden dinsdag met de ondernemingsraad van de Dienst Jusitiële Inrichtingen een petitie aan met de oproep om met een onafhankelijk onderzoek te komen.

Volgens de cijfers is de criminaliteit in het noorden de afgelopen vijf jaar met een derde gedaald. De FNV wijst erop dat de cijfers van het ministerie uitgaan van geregistreerde criminaliteit. De echte criminaliteit ligt hoger, zeggen ze. Bovendien denkt de FNV dat mensen minder bereid zijn om aangifte te doen, omdat burgers er niet veel vertrouwen in hebben dat zaken ook echt worden opgepakt.