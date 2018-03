"Chemie is weg": LDODK-trainer Erik Wolsink stapt op

Erik Wolsink van korfbalclub LDODK uit Gorredijk stapt per direct op als trainer. Wolsink en het bestuur van de club zijn daarin overeengekomen. Wolsink zijn taken worden overgenomen door assistent-trainer Henk Jan Mulder. In een verklaring op de website van LDODK schrijft het bestuur dat de 'chemie' tussen de trainer en de groep was verdwenen. De prestaties blijven achter bij de verwachtingen. Vorig jaar lukte het Wolsink LDODK voor het eerst in de geschiedenis naar de play-offs te leiden voor het landskampioenschap. Nu staat de ploeg met nog twee wedstrijden te spelen op de vijfde plaats.

Eerder was al bekend dat dit Wolsink zijn laatste seizoen zou worden in Gorredijk. Toen was ook al duidelijk dat Henk Jan Mulder hem zou opvolgen.