Skûtsjestichting Stêd Dockum koopt skûtsje Ebenhaëzer

Het bestuur van de Stichting Skûtsje Dockum heeft het wedstrijdskûtsje waarmee ze vorig jaar promoveerden in de IFKS, officieel gekocht. Daarvoor zijn bij de notaris de papieren getekend met de eerdere eigenaren. De stichting huurde het skûtsje vorig jaar om te kijken hoe het uitpakte. De wedstrijden gingen zo goed, dat er werd besloten het skûtsje te kopen. Het skûtsje krijgt de naam Ebenhaëzer, die de eerste eigenaar Sybren van der Werf in 1907 had bedacht.

Vlak voor de overdracht is het skûtsje nog ingekort om te voldoen aan de Europese regels. De komende tijd moet er nog heel wat onderhoud worden gedaan aan het skûtsje. Het bestuur wil het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen.