Jong Heerenveen speelt gelijk na riante voorsprong

Wat begon met een riante voorsprong eindigde maandagavond toch nog in een gelijkspel voor de beloften van SC Heerenveen tegen Jong ADO Den Haag. Heerenveen ging met een voorsprong van 3-0 de kleedkamers in door twee doelpunten van Van Amersfoort en een doelpunt van Hornkamp. Na rust maakte Ivan Rako de voorsprong nog groter. Maar toen kwam ADO terug. Roeleveld maakte twee goals en Cil Kursat een. In de extra tijd, de 95e minuut, maakte Pinas de gelijkmaker: 4-4.

Jong Heerenveen gaat nog altijd aan de leiding in de reservecompetitie. Jong Cambuur staat op plaats twee.