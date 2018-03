Lichaam in water Nieuwe Zeilen is van vermiste Groninger

Het lichaam dat maandag is gevonden in de Dokkumer Nieuwe Zijlen is van de vermiste Bert Goeree uit Ulrum. Dat maakte de politie maandagavond bekend op twitter. De man werd sinds zondag vermist. Zijn auto stond bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en daarom zocht de politie het water af tussen Nieuwe Zijlen en Engwierum. Het lichaam werd maandag in de loop van de dag gelokaliseerd. Aan het eind van de middag is het lichaam geborgen.

De resultaten van het onderzoek naar de doodsoorzaak zijn nog niet bekend.