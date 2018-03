CBS: Leeuwarders hebben laagste inkomen van Fryslân

De drie noordelijke provincies en Overijssel en Limburg hebben naar verhouding de meeste gemeenten met een laag gemiddeld inkomen. Dat blijkt uit cijfers over 2015 van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de gemeente Leeuwarden is het gemiddeld inkomen het laagst van Fryslân. Dat wil zeggen dat het onder de 21.700 euro ligt. De gemeente Littenseradiel die in 2015 nog bestond, heeft het hoogste gemiddeld inkomen. Dat ligt dan tussen de 25.700 en 27.700 euro. Gemeenten zoals Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zitten daar net onder.