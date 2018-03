VC Sneek vindt in Abe Meininger nieuwe trainer

Abe Meininger is de nieuwe trainer/coach van VC Sneek. Hij komt zelf uit Sneek. Meininger volgt Ruut de Wit op. Die werd in februari waarnemend coach, nadat Petra Groenland was opgestapt. Meininger traint nu nog de meisjes onder de 17 jaar bij RTC Groningen. Hij was veertien jaar trainer/coach van Jong Oranje. Ook was hij opleider van volleybaltrainers in Papendal.

Het bestuur van VC Sneek is blij dat ze op korte termijn een geschikte trainer hebben kunnen vinden om het eerste damesteam door de play-offs te loodsen. Met Meininger en de technische commissie zal het bestuur kijken naar de precieze invulling van het trainersschap en de staf van het eerste damesteam.