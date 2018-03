Werkzaamheden aan de Rondweg Lemmer half jaar later klaar

Het werk aan de Rondweg van Lemmer duurt veel langer dan stond gepland. De werkzaamheden moesten nog voor de zomer klaar zijn, maar dat wordt eind dit jaar. Dat komt onder andere door het natte weer en omdat de aannemer veel kabels en leidingen in de grond aantrof die vooraf niet bekend waren, volgens de provincie.

Om overlast en een verkeerschaos te voorkomen, ligt het werk in de zomerperiode stil. In juli en augustus zijn er zoveel toeristen in Lemmer, dat de provincie heeft besloten het werk uit te stellen tot na september. Er wordt tot eind juni doorgewerkt. Met de drukke weken in april en mei wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de paas- en pinksterdagen komen ook altijd veel toeristen naar Lemmer.