Gemengde reacties op landelijke 'week zonder vlees'

Meer dan 28.000 mensen hebben zich officieel ingeschreven voor de 'Nationale Week Zonder Vlees'. Het doel van de organiserende stichting is om mensen bewust te maken van de milieu-effecten van de productie van vlees. Op de Schrans in Leeuwarden kreeg Omrop Fryslân alle mogelijke reacties op het initiatief. Voorstanders die het goed vinden dat er eens wordt stilgestaan bij wat er achter de schermen eigenlijk allemaal gebeurt. Tegenstanders die dit soort acties maar onzin vinden: "Ik vind vlees lekker en als mijn lichaam erom vraagt, dan eet ik dat."

Maar ook mensen die betwijfelen of de informatie wel klopt: "Moeten we altijd maar achter dit soort acties aanlopen? We worden zo vaak bedonderd. Dit is misschien ook wel nepnieuws."