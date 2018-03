Brand in loods in Boazum onder controle

De brand in een loods aan De Trochsnijing in Boazum is onder controle. In de loods is een verzinkerij gevestigd, een bedrijf dat voorwerpen van een laagje zink voorziet, zoals bijvoorbeeld hekken. Vanwege het zink kan er niet met water worden geblust. De brandweer zet schuim in. Het zou gaan om een brand in kabelgoot met elektriciteit bovenin het gebouw.

Alle werknemers hebben tijdig het gebouw kunnen verlaten. De brandweer heeft geprobeerd te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastliggende loodsen. De brandweer van Mantgum was als eerste ter plaatse, later kwamen daar verscheidene wagens van de brandweer Sneek en een hoogwerker bij. De brand is inmiddels onder controle.

— Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 5, 2018