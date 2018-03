Werkstraf voor dronken bestuurder zonder rijbewijs

Een 55-jarige man uit Haulerwijk heeft een werkstraf opgelegd gekregen van 60 uren omdat hij zonder rijbewijs en dronken achter het stuur zat. Hij mag ook een jaar niet rijden en heeft een voorwaardelijke celstraf van een maand gekregen. Dat was ook omdat hij in zijn dronken bui een politiewagen heeft vernield.

De politie trof de man op 14 november aan in Norg (Drenthe). Daar stond hij met zijn auto boven op een rotonde. Hij had veel te veel gedronken, vijf keer meer dan toegestaan. Tijdens zijn aanhouding werd hij zo boos, dat hij met zijn hoofd een paar deuken in een politiewagen sloeg. De man zit sinds eind november vast, nadat de politie in zijn woning een drugslaboratorium had gevonden. Hij ontkent dat hij daar wat mee te maken heeft.