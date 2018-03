VIDEO: Werk aan de weg in Burgum

Wie de komende maanden door Burgum wil rijden, moet goed uitkijken. Een deel van de doorgaande weg in Burgum ligt er de komende twaalf weken uit. Die weg krijgt een heel ander karakter omdat er minder verkeer komt, nu de Centrale As er ligt. Zolang aan de weg wordt gewerkt, is er een omleidingsroute, maar mensen kunnen ook over de Centrale As van en naar Burgum.

De doorgaande weg bij de Esso tot voorbij de kruising bij Auto Schat is afgesloten voor verkeer. Daar komen twee rotondes en de weg wordt opnieuw ingericht. De omleiding duurt op zijn langst tien weken.