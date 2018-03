Na dagen schaatsplezier is zondag de dooi ingezet. Dit zorgt voor een ander soort plezier, dat ook met ijs te maken heeft. Op de Afsluitdijk en bij Hindeloopen is het ijs in schotsen bij de dijk omhoog geschoven. Op de Afsluitdijk ligt het kruiend ijs meters hoog. Rijkswaterstaat waarschuwt chauffeurs niet op de vluchtstrook te gaan staan om foto's te maken.