Lichaam gevonden in water bij Dokkumer Nieuwe Zijlen

In het water bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is maandagmiddag tijdens de zoektocht naar de vermiste man uit de provincie Groningen een lichaam gelocaliseerd. Het is niet duidelijk of het lichaam van de vermiste Bart Goeree uit Ulrum is. De politie zegt dat het stoffelijke overschot aan het einde van de middag geborgen zal worden. Dan kan ook onderzoek worden gedaan naar de identiteit.

De man uit Ulrum wordt sinds zondag vermist. Zijn auto werd gevonden in Dokkumer Nieuwe Zijlen De politie was daarom aan het zoeken in het water tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Engwierum.