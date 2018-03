Gevangenisstraf voor bijtende azc-bewoner

Een voormalige bewoner van een asielzoekerscentrum in Drachten heeft een week celstraf gekregen, omdat hij een medewerker van de beveiliging in de duim heeft gebeten. Dat gebeurde bij een gevecht met twee beveiligers, eind vorig jaar.

De verdachte beet de ene man in de duim, de andere kreeg een stomp op zijn borst. De twee beveiligers waren in actie gekomen, omdat ze hadden gehoord dat de man zich heel agressief gedroeg. Volgens de verdachte zelf was hij overstuur, omdat zijn vader was overleden. De verdachte woont niet meer in het azc. Het is niet bekend waar hij nu is.