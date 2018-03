Brand in voormalige boerderij Frouckje State in Ryptsjerk

In het voormalige Frouckje State in Ryptsjerk is maandagmiddag brand uitgebroken. Er zit nu een kuuroord in. De brandweer is er met twee ploegen heen. Het vuur is ontstaan in de schoorsteen. Omdat het gaat om een boerderij met een rieten dak, heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Maar het ziet ernaar uit dat het meevalt met de brand. Volgens de brandweer zijn er geen mensen in het gebouw.