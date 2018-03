Hannah is honderste leerling op school in Ee

De basisschool in Ee heeft maandag de honderdste leerling verwelkomd. Het was de 4-jarige Hannah de Bruijn. Voor De Gearing is het een bijzonder moment, omdat de meeste scholen in de regio kampen met een teruglopend aantal leerlingen. De groei gaat ook behoorlijk snel. De Gearing krijgt er de laatste jaren per jaar ongeveer tien leerlingen bij.

De groei heeft ook een schaduwkant, want de klassen worden steeds groter. In de laagste groep zitten nu 35 kinderen. Er is geen geld voor extra leerkrachten.