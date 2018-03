Gaswinningsbedrijf Vermilion organiseert in mei een informatiebijeenkomst over gaswinning in Weststellingwerf. Het bedrijf vertelt dan wat het allemaal doet en van plan is te doen in de gemeente. Vermilion wint gas op diverse locaties in Weststellingwerf.

Wethouder Trompetter heeft daar onlangs met het bedrijf over gesproken en toen gewezen op de vragen die de mensen in de gemeente over gaswinning hebben. Vermilion wil die vragen beantwoorden op de informatiebijeenkomst.