Rumag: 1,4 miljoen volgers door quotes

Rumag is een van de meest gevolgde platforms van Nederland. Eigenaar Danny Membre komt uit Leeuwarden. Hij is iedere dag bezig om nieuwe volgers te vinden en te behouden.

Rumag begon als online-magazine met een blog over relaties en liefdesperikelen, onder de naam RUde MAGazine. Dat was geen groot succes, maar de plaatjes met quotes uit de blog wel. Quotes zoals "Ik wil geen gevoelens, ik wil nieuwe kleren" of ''Mijn vriend kan toveren, zijn fouten zijn plotseling de mijne", spreken vooral jonge vrouwen aan. Zij plaatsen reacties, delen het met vriendinnen en hebben ervoor gezorgd dat Rumag een bedrijf is geworden.

Lifestyle

''Ik kwam bij Rumag toen het net populair begon te worden en had het plan om er een echt lifestyle-merk van te maken. Kleding, feesten en samenwerking met artiesten. Zo zijn we verdergegaan'', zegt Danny Membre. En dat is gelukt. Er is besloten om meer quotes te verspreiden via sociale media. Binnen een paar dagen hadden ze tienduizend likes en na een maand rond de honderdduizend. Door het netwerk van Membre en zijn ervaring bij Club Red (waarvan hij de eigenaar was) heeft hij binnen een jaar van Rumag een bedrijf gemaakt, met één miljoen volgers in 2015.

In het begin was het nog maar de vraag of de volgers zouden blijven: ''Ik was bang dat Rumag een eendagsvlieg zou zijn. Dat is wel iets wat past bij de doelgroep, vrouwen van 18 tot 24 jaar. Het is een doelgroep die snel van mening verandert en die niet echt loyaal is'', zegt Danny Membre. Maar dat is niet het geval bij Rumag, zo blijkt.

Geheim

Het geheim is volgens Danny de herkenbaarheid. Die staat op nummer 1. "De teksten moeten herkenbaar zijn, een beetje grof en als het even kan seksueel getint.'' Het zijn dingen die de meeste mensten denken, maar niet durven te zeggen. ''Er is een team van honderd bloggers dat gratis teksten aanlevert. Wie dat zijn, wil hij niet zeggen. ''Je kan het vergelijken met een toprestaurant. Dat zal ook niet zijn geheime ingrediënt gaan prijsgeven.''

De grens

Politiek, godsdienst en ziekten zijn onderwerpen die je niet zult tegenkomen bij Rumag. Maar Rumag zoekt met de teksten wel de grens op. In september is er bijvoorbeeld een foto geplaatst van een shirt met daarop 'sterf'. Daar kwamen veel boze reacties op van mensen die vonden dat Rumag te ver was gegaan. Volgens Danny Membre richt Rumag zich vooral op entertainment, niet te serieus. ''We willen geen verdeeldheid creeëren en zoveel mogelijk jongeren aanspreken. Maar zullen nooit bewust kwetsende dingen gebruiken.''