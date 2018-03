Songfestival Liet wordt groter, publiek krijgt ook een stem

Het Friese songfestival Liet gaat weer van start. Nieuw is dat deelnemers kunnen meedoen aan workshops om hun nummer beter te maken onder leiding van professionals. En de stem van het publiek wordt ook belangrijker.

"We zetten, samen met Omrop Fryslân, meer in op talentontwikkeling. Mensen die een zetje nodig hebben, hun tekst of compositie willen verfijnen, kunnen terecht op onze workshopdag. Die is zaterdag 17 maart in Neushoorn in Leeuwarden," vertelt Yvonne Bleize, voorzitter van Liet. "Er is bijvoorbeeld een masterclass van Jan Tekstra, maar ook Liet-winnares Aafke Zuidersma is er om je te helpen. Juist als je een liedje hebt, dat nog niet af is, moet je komen. Je krijgt dan professioneel advies en daar help je jezelf alleen maar mee. Doe mee, want het wordt echt grootser dan ooit."

Omdat het publiek een stem krijgt in wie de deelnemers van Liet zijn, moeten de liedjes wel van tevoren te zien zijn. "We nemen het liedje op de workshopdag op en die video is dan de inzending. Ook kun je natuurlijk zelf een video insturen." Een vakjury maakt een selectie van de inzendingen. "Omrop Fryslân zet die liedjes twee weken lang een de etalage, door elke middag een deelnemer uit te nodigen een de uitzending."

Voor 6 april moeten de inzendingen binnen zijn. Voor informatie, en voor opgave van de workshopdag, kijk op www.liet.nl. De finale van Liet is 13 mei en de winnaar daarvan vertegenwoordigt Fryslân op Liet International. Daar komen 14 muzikanten uit verschillende minderheidstaalgebieden in Europa.