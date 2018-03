Topdrukte bij wasstraten door aanslag van pekel op de weg

Na de winter van afgelopen week was het maandag meteen al erg druk bij de autowasstraten in de provincie. Hoe eerder de pekel eraf, hoe beter is het idee. Bij CarWash De Hemrik konden ze de drukte wel aan, omdat ze zo'n 45 auto's per uur kunnen verwerken. Toch stond ook daar regelmatig een behoorlijk aantal auto's te wachten. Volgens bedrijfsleider Johan Boersma is het een ritueel dat na elke vorstperiode plaatsvindt.

Het zijn dan ook vooral de programma's met 'onderkantbewassing', die op deze dagen worden gekozen. Eén van de klanten was net terug van wintersport: "De auto heeft flink op zijn donder gehad, want we zijn met zes jongvolwassenen weg geweest, nu mag 'hij even worden vertroeteld'."