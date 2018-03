Koper gezocht voor kiosk bij de Spoekeplas in Noordwolde

De bij zwemmers populaire Spoekeplas bij Noordwolde verdient een kiosk met goede voorzieningen zoals wc's, daar is iedereen het wel over eens. Toch was de kiosk de afgelopen jaren wel een probleem, voornamelijk omdat er geen pachter was. Om daar wat aan te doen doet Staatsbosbeheer de kiosk nu in de verkoop.

Om een nieuwe eigenaar een kans te geven de investering terug te verdienen, is er 150 vierkante meter beschikbaar voor een eventuele uitbreiding van de accommodatie. Zo zou er bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant bij kunnen komen, of een zaak waar je buitenactiviteiten bij kunt organiseren. Het gaat niet om heel erg kwetsbare natuur, dus er is wel wat mogelijk, vertelt boswachter Roel Vriesema. Mensen hebben tot 1 mei de tijd om contact op te nemen met Staatsbosbeheer over de kiosk.