Werkstraf om mishandeling vanwege Zwarte Piet

Een Amsterdrammer van 22 jaar oud heeft van de rechter een werkstraf gekregen omdat hij iemand tegen het hoofd heeft geschopt. Volgens de man deed hij dat omdat het slachtoffer hem had uitgemaakt voor Zwarte Piet. Dit gebeurde allemaal in december vorig jaar op het Ruiterskwartier in Leeuwarden.

Een portier van de Febo zag dat de Amsterdammer het slachtoffer tegen het hoofd schopte terwijl die net op de grond zat. Het slachtoffer had geen verwondingen opgelopen van de trap, maar volgens de rechter had dit zomaar anders kunnen aflopen. Omdat de Amsterdammer nog geen strafblad had, werd de straf gehalveerd: van 80 naar 40 uren werkstraf. De andere 40 uur zijn voorwaardelijk opgelegd.