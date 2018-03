Friese musea blij met vakantiedrukte door campagne

Als 'pake' en 'beppe' blij zijn dat de drukte met de kleinkinderen weer voorbij is na de vakantie, dan heeft dat niet aan de Friese musea gelegen. Die hebben hun best gedaan om de kinderen te vermaken, zodat grootouders dat niet zelf hoefden te doen. De musea organiseren al jaren de campagne 'Help pake en beppe de vakantie door', met allemaal activiteiten speciaal voor kinderen. Die mogen gratis naar binnen, op vertoon van pake en beppe. Die formule wordt een steeds groter succes.

"Dit jaar deed een recordaantal van 39 musea mee. Nieuw dit jaar was dat Museum Belvédère in Oranjewoud ook meedeed," vertelt Lisette Zwerver van de Museumfederatie Fryslân. "Daar kwamen 1.700 bezoekers. Topper was het Natuurmuseum, die dit jaar een tentoonstelling over grutto's heeft. Dat museum trekt altijd al veel kinderen, deze vakantie waren er 5.000 bezoekers. In het Fries Scheepvaart Museum konden kinderen leren hoe het is om als een Viking te leven. Ze maakten een zwaard en een schild en konden daarna zwaardvechten."

De Museumfederatie is niet van plan om dit concept uit te breiden naar andere schoolvakanties. "Deze vakantie past juist goed omdat het de start van het seizoen is. In bijvoorbeeld oktober in de herfstvakantie wordt al veel georganiseerd. Het idee is dat we kinderen naar een museum lokken en dat ze nog eens komen. Door de activiteiten die worden georganiseerd, merken ze dat een museum niet saai is."