Spannende tijden bij Smeding na de overname van Emté

Het zijn spannende tijden voor groente- en fruitleverancier Smeding uit Sint Annaparochie. Smeding is de hoofdleverancier van zo'n 130 Emté supermarkten in het oosten en zuiden van Nederland. En die winkels worden door eigenaar Sligro verkocht aan de supermarktbedrijven Jumbo en Coöp. Dat is maandag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat dit zal gaan betekenen voor de werkgelegenheid bij Smeding.

Gesprekken

Smeding zelf wil nog niet op de voorgenomen overname reageren. Woordvoerder Wilco Jansen van Sligro doet dat wel maar kan nog niet veel zeggen. Volgens hem zal er in de onderhandelingen met Jumbo en Coöp zorgvuldig worden gekeken naar de rol van Smeding bij Emté. Ook geeft hij een voordeel van de verkoop aan. In de overname is vastgelegd dat Sligro alle leveringen van de La Place restaurants overneemt. Smeding neemt daarvan het groente- en fruitdeel voor zijn rekening.

Goede relatie

Bij Smeding werken in totaal zo'n 500 mensen, waarvan verreweg het grootste deel in Sint Annaparochie aan het werk is. Sligro en Smeding werken al jarenlang met elkaar, en sinds zo'n tien jaar heeft Sligro een belang van 49 procent in Smeding.

Smeding levert naast aan Emté, onder andere ook nog aan de Spar, Center Parcs, het MCL in Leeuwarden en aan zo'n zevenduizend horeca- en zorginstellingen.