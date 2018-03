Partij voor de Dieren bezorgd over plan boren naar stoom

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is tegen plannen van zuivelbedrijven FrieslandCampina in Leeuwarden en A-ware in Heerenveen om stoom uit de bodem te halen. De risico's van het boren en 'fracking' die hiervoor nodig zijn, noemt de partij te groot en ontoelaatbaar. Voor Leeuwarden betekent het dat het bedrijf binnen de bebouwing tot 5 kilometer diep moet boren.

De provincie heeft vorig jaar een positief advies gegeven over de aanvraag van FrieslandCampina. De Partij voor de Dieren wil nu weten waarom de provincie dat heeft gedaan, gezien de grote risico's.