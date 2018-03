De politie zoekt maandag opnieuw naar de 55-jarige Bart Goeree uit Ulrum, Groningen. Zijn auto werd zondag gevonden in Engwierum. Er wordt een team van duikers ingezet en ook een sonarboot. De politie zoekt in het water tussen Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Zijn zwarte Peugeot 308 werd gevonden in Engwierum, de politie zoekt daarom in de omgeving van Dokkumer Nieuwe Zijlen naar de vermiste man. Of er maandag weer vrijwilligers meezoeken, is niet duidelijk.