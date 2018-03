Hardrijder en vandalen houden politie bezig

Een 47-jarige inwoner van Leeuwarden is zondagavond op de Wâldwei aangehouden nadat hij bij Goutum een politieauto met hoge snelheid had ingehaald. De politie zette meteen de meetapparatuur aan en zagen dat de man 26 kilometer per uur te hard reed. Hij kreeg daar een boete voor. Ook kreeg hij een print omdat hij zijn rijbewijs niet wilde laten zien.

Vandalisme

De politie had het verder dit weekeinde druk met verschillende gevallen van vandalisme. Zo werd maandagochtend een 22-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden nadat hij op de Schrans in zijn woonplaats een bushokje had vernield. De man vluchtte weg, maar kon met behulp van getuigen aangehouden worden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

In Sneek zoekt de politie nog naar een fietser die in de nacht van zaterdag op zondag in de Bloemstraat de spiegels van twee auto's heeft getrapt. De man fietste daarna door in de richting van de tunnel. De politie vraagt getuigen om zich te melden.