IJsbond: "Deze vorstperiode geeft hoop voor de toekomst"

De korte vorstperiode van afgelopen week geeft ijsmeester Sytse Kroes van het Frysk IIsbûn weer hoop op een toekomstige strenge winter. "Als het in maart kan, dan kan het in januari, december en februari ook!"

De ijsbond heeft het in de afgelopen dagen druk gehad om alles in goede banen te leiden. "Wij moesten de boel goed volgen," zo vertelt Kroes, "omdat wij weten dat de ijsperiodes tegenwoordig vaak kort zijn, willen wij er alles aan doen om toch op schaatsen te komen." De ijsbond heeft onder andere een digitale kaart, waar mensen op kunnen zien waar zij veilig kunnen schaatsen.

IJskwaliteit

De drukke agenda betekende echter niet dat de ijsmeester het schaatsen volledig aan zich voorbij moest laten gaan. "Ik mag graag het veld verkennen op schaatsen, dus ik ben wel op pad geweest om te kijken hoe alles erbij lag." Zo was hij afgelopen zaterdag nog op schaatsen bij Earnewâld. Het ijs lag er daar, ondanks de windwakken eerder in de week, goed bij. Maar de korte vorstperiode had ook als gevolg dat veel mensen tegelijkertijd het ijs opzochten. "In Earnewâld was te zien dat het ijs onder de druk van het publiek snel slechter werd."

Zonde

Het gevoel dat na deze korte ijsweek bij Kroes overheerst, is een van weemoed. "Het ijs lag er zo mooi bij, het is zonde dat het niet even kon doorbakken."