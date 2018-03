Grimeur Arjen Tuiten grijpt naast Oscar

Grimeur Arjen Tuiten heeft in de nacht van zondag op maandag geen Oscar gekregen voor zijn werk voor de film Wonder. De 37-jarige Fries uit Joure moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Kazuhiro Tsjuji, die het beeldje kreeg voor zijn werk voor de film Darkest Hour over Winston Churchill.

Het was voor het eerst dat er een Nederlander genomineerd was in de categorie best make-up. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema, die genomineerd was voor zijn werk voor de film Dunkirk, is ook buiten de prijzen gevallen. Vooraf had Tuiten al gezegd dat hij de nominatie ook geweldig vond. "Al zou het bij een nominatie blijven, dan nog heb je ook die titel voor de rest van je leven."