Het centrum van Drachten wordt maandag omgetoverd in de kleuren van kunststroming De Stijl. De etalage van zo'n twintig winkels zullen haar producten presenteren in de primaire kleuren geel, rood en blauw van De Stijl. Daarmee wordt Drachten een 'Stijlwarenhuis'. Het past allemaal in het Culturele Hoofdstad-verhaal.

De gekleurde 'Stijlwinkels' zijn tot en met april te bekijken. De route loopt van Museum Dr8888 via het Friese Schathuis richting het noorden van het centrum.