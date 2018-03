Beetsterzwaag heeft dé Culturele Hoofdstraat van Europa

De Hoofdstraat van Beetsterzwaag is sinds zondagmiddag officieel 'Culturele Hoofdstraat' van Europa. De onthulling van het bijbehorende bord werd gedaan door burgemeester Ellen van Selm van Opsterland, samen met de Franse gast George Homs uit Cannes, de partnerstad van Beetsterzwaag.

Tinco Lycklama à Nijeholt

Vooral uit die stad komen later dit jaar veel gasten naar Beetsterzwaag vanwege de historische band door Tinco Lycklama à Nijeholt uit Beetsterzwaag, die in de 19e eeuw naar Cannes verhuisde en daar een belangrijk man werd. In juni wordt de tentoonstelling over deze Friese jonkheer, die het in Cannes maakte, in Beetsterzwaag geopend. Het is de bedoeling dat de culturele samenwerking met de stad aan de Middellandse Zee ook na 2018 blijft bestaan. Volgens George Homs kan het grote Cannes veel van het kleine Beetsterzwaag leren, zoals bijvoorbeeld het gemeenschapsgevoel.

Beeldende kunst, muziek en lekker eten

Gedurende het hele jaar is er in Beetsterzwaag veel te beleven op het gebied van bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek en lekker eten. Na de officiële opening was er zondag meteen een eerste 'culturele proeverij', waar alle galerijen aan deelnamen.

Impuls

De Culturele Hoofdstraat wordt mede mogelijk gemaakt door het plaatselijke bedrijfsleven en de gemeente. De bedoeling van de Culturele Hoofdstraat is om het dorp een toeristische en economische impuls te geven. Voor leegstaande winkelpanden en andere huizen aan de Hoofdstraat wordt actief een tijdelijke of permanente nieuwe bestemming gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up galerij.

Te veel auto's

Naast veel galerijen, monumentale gebouwen en restaurants heeft de Culturele Hoofdstraat ook nog een probleem in de vorm van te veel auto's. Om daar de vaart er wat uit te halen had de Hoofdstraat er zondag een paar extra niet-officiële zebrapaden gekregen. Ook werden alle bezoekers aan de ingang van het dorp gevraagd om de snelheid aan te passen.