Jasper Brunsmann negende bij WK shorttrack voor junioren

Jasper Brunsmann uit Uitwellingerga is zondag negende geworden op het wereldkampioenschap shorttrack voor junioren in Polen. Zijn beste resultaat was de winst in de B-finale op de 500 meter. Hij werd daarin vijfde. Op de 1.500 en 1.000 meter werd Brunsmann in de halve finale uitgeschakeld. Op de 1.000 meter werd hij derde in de B-finale. Vorig jaar werd hij ook negende in het eindklassement. De beste Nederlander was Friso Emons met een achtste plaats. Met de aflossingsploeg eindigde Brunsmann als derde achter Japan en Rusland.

Gioya Lancee

Gioya Lancee uit Heerenveen was bij de dames de enige uit Fryslân die deelnam. Ze reed alleen de aflossing en werd in de halve finale uitgeschakeld. In de B-finale werden de Nederlandse dames eerste. Xandra Velzeboer was de beste Nederlandse in het eindklassement met een vijfde plaats.