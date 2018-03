Flyers bereiken halve finale play-offs BeNe-league

De UNIS Flyers hebben zondag de halve finale bereikt van de play-offs in de BeNe-league. Dat deden ze door ook de tweede kwartfinalewedstrijd te winnen van Amsterdam Tigers. In de Jaap Edenhal in Amsterdam werd het 5-4 voor de ijshockeyers uit Heerenveen. De periodestanden waren 2-0, 1-4 en 1-1. Adam Bezak maakte een hattrick voor de Flyers.

Amsterdam was de bovenliggende partij in de eerste periode en kwam op voorsprong door goals van Michael Mackie-Kwist en Jozef Hutar. In de tweede periode kwamen de Flyers sterk terug. Adam Bezak was de grote man met maar liefst drie doelpunten. Ook Pippo Limnell scoorde voor de Flyers, die door de vier goals op een 4-3 voorsprong kwamen. In de laatste periode werd het nog spannen toen Amsterdam de gelijkmaker maakte. Yan Turcotte voorkwam overtime door de 5-4 op tijd veilig te stellen.

De eerste kwartfinalewedstrijd in Thialf eindigde vrijdag in 5-1 overwinning voor de Flyers.