De twee Friese kandidaten in de finale van de Miss Boerin-verkiezing 2018 hebben naast de titel gegrepen. Irene Spoelstra uit Siegerswoude werd tweede. De andere Friese kandidate in de finale was Margriet van Dijk uit Beetsterzwaag. De titel ging naar Julia Kurvers uit Limburg. Er stonden dit jaar negen jonge boerinnen in de finale.

De deelnemers schitterden op de catwalk in een jurk en in een overal. Daarna mochten ze de agrarische sector op eigen wijze promoten.