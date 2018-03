Wim Stroetinga uit Oldeberkoop is zondag elfde geworden op de koppelkoers bij het WK Baanwielrennen in Apeldoorn. Samen met Roy Pieters redde hij het niet op tegen de concurrentie. De Duitsers Kluge en Reinhardt wonnen het goud. Het zilver was voor Torres en Mora uit Spanje en de Australiërs Meyer en Scotson wonnen brons.

Donderdag werd Stroetinga zesde op het onderdeel scratch.