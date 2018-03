PVV'er Harrie Graansma wil online referenda invoeren

De PVV Achtkarspelen wil online referenda in de gemeente invoeren. Volgens lijsttrekker Harrie Graansma is dat een betere wijze van lokale politiek bedrijven. Dat zei hij zondag in het nieuwsforum van Buro de Vries. Over belangrijke zaken zouden de inwoners van de gemeente hun mening tussen de verkiezingen moeten geven. De partijen in de raad zouden hun beleid daar dan op moeten baseren.

Volgens Graansma is het een haalbare kaart en hoeft het niet veel geld te kosten. Uiteindelijk vindt Graansma dat het hele politieke stelsel met partijen zoals het nu is kan worden afgeschaft en dat de bevolking via referenda het beleid kan bepalen.