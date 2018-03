De politie zoekt zondagmiddag naar een vermiste man bij Engwierum. Daarbij wordt ook een politiehelikopter ingezet. De vermiste man komt uit het Groningse Ulrum en wordt vermist sinds zaterdag. Zijn auto werd zondag in Engwierum aangetroffen, waardoor de politie denkt dat hij in de omgeving zou kunnen zijn. Naast de politie zouden ook vrijwilligers aan het zoeken zijn in het gebied.