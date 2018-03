Grote brand in natuurgebied Fochteloërveen

In het natuurgebied Fochteloërveen is zondagmiddag rond vier uur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met twee tankautospuiten en meerdere waterwagens uitgerukt voor de brand, omdat het op het moment erg droog is in het natuurgebied en vanwege de richting van de wind. Om vijf uur gaf de brandweer het sein brand meester. Er wordt met waterwagens nog gependeld om te kunnen afblussen. Een gebied van 100 bij 200 meter is afgebrand.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de natuurbrand is.