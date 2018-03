Pizzakoerier beroofd in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden is op zoek naar getuigen van een straatroof in de Schapestraat. Op zaterdagavond rond negen uur werd daar een pizzakoerier overvallen. De dader ging er na de roof vandoor. De pizzakoerier heeft de dader achtervolgd, maar verloor hem bij de Schoppenhofstraat uit het oog. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.

De verdachte is tussen de twintig en dertig jaar oud, 1.75-1.80 meter lang, heeft een Surinaams/Antilliaans uiterlijk, zwart opgeschoren haar en had een zwart leren jack en een spijkerbroek aan. De politie roept getuigen op contact op te nemen als ze meer weten over de overval of de verdachte.