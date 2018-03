Kunst helpt bij het in stand houden van dorpsgemeenschappen

Kunst kan helpen bij het in stand houden van dorpsgemeenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Gwenda van der Vaart, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vertelde er zondagmorgen over in Buro de Vries. Uit haar onderzoek blijkt dat kunst van waarde kan zijn voor een gemeenschap. Er gaat een bindende factor vanuit. Er zou meer mee gedaan kunnen worden om de leefbaarheid beter te krijgen en krimp daardoor tegen te gaan.

Van der Vaart heeft Pingjum als onderzoeksgebied gehad. In dat dorp wonen vele kunstenaars. Ze heeft met de dorpsbewoners gesproken over het leven in het dorp en wat de invloed van kunst is. Ook heeft ze workshops met de lokale bevolking gedaan.

Een ander voorbeeld van een positieve invloed van kunstprojecten in een dorp is Kimswerd. Daar heeft de Peergroup met mensen uit het dorp Grutte Pier gespeeld. Drie voorstellingen verdeeld over drie jaar in en bij het dorp zorgden voor sociale verbinding en contacten. Mensen zeiden dat ze trots waren op hun dorp en wat ze voor elkaar kregen met het stuk.

Op 26 maart verdedigt ze haar proefschrift.