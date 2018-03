Op het WK sprint in China is Marrit Leenstra vierde geworden. Letitia de Jong kwam in het klassement na vier afstanden op de achtste plek uit.

Jorien ter Mors is wereldkampioen geworden. Ze liet zich op de laatste 1000 meter niet meer verrassen en won de rit met een tijd van 1.15.19. De nummer één, Nao Kodaira uit Japan, trok zich voor de laatste rit ziek terug.