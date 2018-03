Wees alert op natuurijs: mindere kwaliteit door dooi

De toestand van het natuurijs in onze provincie wordt zondagmiddag snel minder. Er wordt her en der nog massaal geschaatst, maar de dooi zorgt ervoor dat dat wel riskant aan het worden is. Verschillende ijsbanen, zoals die van Hindeloopen, zijn inmiddels gesloten.

Zowel de politie als de Veiligheidsregio willen schaatsers nog niet verbieden om het natuurijs op te gaan, ook gaat er geen algemene waarschuwing uit, maar mensen worden wel aangeraden om heel voorzichtig te zijn. De temperaturen blijven zondag boven nul, zondagavond krijgen we regen. Later op de dag gaan de gemalen weer aan en maandag wordt het vaarverbod opgeheven.